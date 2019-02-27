З аеропорту "Київ" евакуюють пасажирів

Фото: евакуація в аеропорту (facebook.com/airportkiev)

О 14:55 надійшло анонімне повідомлення про замінування

У Міжнародному аеропорту "Київ" 27 лютого евакуюють пасажирів через анонімне повідомлення про мінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook аеропорта.

Повідомляється, що близько 14:55 до служб аеропорту на електрону пошту надійшла інформація про замінювання міжнародного аеропорту "Київ".

"В цей час триває евакуація пасажирів з терміналів.На місце виїхали вибухотехніки, кінологи та слідча-оперативна група, які обстежать приміщення аеропорту та прилеглу територію", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що у Харкові під час сесії міської ради сьогодні, 27 лютого, невідомі повідомили про замінування будівлі мерії.

Нагадаємо, 22 лютого поліцейські перевіряли повідомлення про замінування на Головному залізничному вокзалі Львова.

Крім того, у Києві 18 лютого закрили кілька станції столичного метрополітену, "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Площа Льва Толстого", "Палац спорту" через повідомлення про замінування.