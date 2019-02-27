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З аеропорту "Київ" евакуюють пасажирів

Новини » Надзвичайні події    27.02.2019 - 16:06
З аеропорту "Київ" евакуюють пасажирів
Фото: евакуація в аеропорту (facebook.com/airportkiev)

О 14:55 надійшло анонімне повідомлення про замінування

У Міжнародному аеропорту "Київ" 27 лютого евакуюють пасажирів через анонімне повідомлення про мінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook аеропорта. 

Повідомляється, що близько 14:55 до служб аеропорту на електрону пошту надійшла інформація про замінювання міжнародного аеропорту "Київ". 

"В цей час триває евакуація пасажирів з терміналів.На місце виїхали вибухотехніки, кінологи та слідча-оперативна група, які обстежать приміщення аеропорту та прилеглу територію", - йдеться в повідомленні. 

З аеропорту &quot;Київ&quot; евакуюють пасажирів

РБК-Україна писало, що у Харкові під час сесії міської ради сьогодні, 27 лютого, невідомі повідомили про замінування будівлі мерії

Нагадаємо, 22 лютого поліцейські перевіряли повідомлення про замінування на Головному залізничному вокзалі Львова.

Крім того, у Києві 18 лютого закрили кілька станції столичного метрополітену, "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Площа Льва Толстого", "Палац спорту" через повідомлення про замінування. 

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