У Харкові повідомили про мінування вокзалу

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Для перевірки на місце події виїхала слідчо-оперативна група

У Харкові правоохоронці перевіряють інформацію про мінування залізничного вокзалу на площі Привокзальній. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Харківської області.

Зазначається, що для перевірки на місце події виїхала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління. Проводиться огляд приміщень.

"Інформація про те, що в будівлі закладено вибухівку, надійшла до поліції 23 лютого о 08:40. У повідомленні вказано, що заміновано приміщення залізничного вокзалу на площі Привокзальній", - інформує поліція.

Нагадаємо, поліцейські перевіряли повідомлення про замінування на Головному залізничному вокзалі Львова. Інформація не підтвердилась.

До цього в Києві у четвер вранці, 21 лютого, був обмежений доступ до будівель Верховного суду в зв'язку з повідомленням про замінування. Так, у зв'язку з повідомленням про замінування був обмежений доступ до будівель Верховного суду по вул. Пилипа Орлика 4, 4а і 8.

Як писало РБК-Україна раніше, 19 лютого в Києві Вища рада правосуддя тимчасово припинила роботу через повідомлення про мінування.