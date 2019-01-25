З вокзалу Франкфурта-на-Майні евакуйовано понад 500 осіб

Ілюстративне фото (flickr.com)

На вокзалі закриті 5-ий і 6-ий шляхи

Співробітники служб безпеки евакуювали 500 осіб з поїзда на вокзалі Франкфурта-на-Майні (Німеччина) після надходження інформації про можливу загрозу вибуху. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на поліцію країни.

Згідно з повідомленням, на вокзалі закриті 5-ий і 6-ий шляхи.

"З потяга евакуювали 500 осіб - всі в безпеці, ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на сході Лондона (Великобританія) через підозрілий автомобіль, припаркований на стоянці біля торгового центру Westfield, евакуювали вокзал і станцію метро.

Також повідомлялося, що з першого терміналу аеропорту Франкфурта-на-Майні федеральна поліція Німеччини евакуювали людей. У зв'язку з попередженням системи безпеки були припинені роботи в другій та третій зоні терміналу.

Служба безпеки аеропорту почала евакуацію після того, як один з пасажирів пройшов в зону посадки, минаючи пункти огляду. Так, агентство Reuters, посилаючись на прес-секретаря федеральної поліції повідомило, що принаймні одне несанкціоноване особа ввійшло в зону посадки.