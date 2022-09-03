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У Британії 60% заводів можуть закритися при подорожчанні електрики, - Bloomberg

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Лондон, Субота 03 вересня 2022 15:53
У Британії 60% заводів можуть закритися при подорожчанні електрики, - Bloomberg Фото: у Британії 60% заводів можуть закритися при подорожчанні електрики (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У разі подальшого подорожчання електроенергії шість з десяти заводів у Великобританії можуть призупинити роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

З такою заявою виступили у федерації британських виробників MakeUK. За даними організації, що фіксується зараз занепад у виробничому секторі надалі може посилитися, якщо уряд не вживе заходів з підтримки підприємств.

"Нинішня криза ставить підприємства перед важким вибором. Згорнути виробництво або взагалі закрити цех, якщо допомога від уряду не прийде найближчим часом", - йдеться у звіті MakeUK.

Раніше стало відомо, що вартість електроенергії в Європі вперше перевищила 1000 євро. Ціна європейських еталонних контрактів (German Power) на 2023 рік перевищила позначку 1000 євро за МВт-год.

Нагадаємов, російський "Газпром" поінформував французьку Engie, що скорочує поставки газу, починаючи з вівторка, 30 серпня. Це сталося через розбіжності між сторонами щодо застосування деяких положень контракту.

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Великобританія Лондон Електроенергія
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