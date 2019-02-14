Поліція АРК відкрила кримінальну справу через обшуки в Криму

Фото: обшуки в Криму (facebook.com/crimeansolidarity)

Після обшуків ФСБ РФ затримала трьох кримських татар

Головне управління Національної поліції в АР Крим і Севастополі відкрило кримінальне провадження за фактом порушення недоторканності житла кримських татар, у яких російські силовики провели обшуки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

"За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину ч. 2. ст. 162 Кримінального кодексу України, за яке передбачено позбавлення волі до п'яти років. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженню здійснюється Прокуратурою АР Крим", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, сьогодні в окупованому Криму після обшуків затримали ще трьох кримських татар. Обшуки пройшли в селищі Октябрське Красногвардійського району. Після слідчих дій силовики затримали Решата Емирусеінова, Арсена Абхаірова і Ескендера Абдулганієва. Їх відвезли в управління ФСБ Росії в Сімферополі.

Раніше в селі Оріхове Сакського району окупованого Криму 8 лютого 2019 російські силовики провели обшук в будинку проукраїнського активіста Олега Приходька. Після обшуку вилучені речі відвезли до Сімферополя, де переписали всі контакти з телефону, а також провели бесіду заявивши, що "будуть проводити експертизу того, що забрали".

Нагадаємо 6 лютого, ЄСПЛ переніс на невизначений термін слухання по кримській скарзі України проти Росії з приводу анексії Криму.