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Полиция Алжира применила резиновые пули на миллионном митинге

Новости » Происшествия    29.03.2019 - 19:55
Полиция Алжира применила резиновые пули на миллионном митинге
Фото: митинг в Алжире (twitter.com NMehdid)

Полиция начала разгонять собравшихся на акцию протеста против президента страны

На миллионном митинге в Алжире сегодня, 29 марта, полиция применила резиновые пули. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что полиция начала разгонять собравшихся на акцию протеста против 82-летнего президента страны Абдельазиза Бутефлики с помощью резиновых пуль, водометов и слезоточивого газа.

Агентство сообщает, что в демонстрации принимает участие примерно 1 млн человек. Этот митинг местные власти уже назвали самым массовым с начала серии протестных акции в Алжире шесть недель назад.

Огонь резиновыми пулями по демонстрантам полиция, по словам одного из очевидцев, открыла после того, как молодые люди начали бросать в сотрудников правопорядка камни.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Алжире перенесли выборы президента после массовых протестов. В частности, президент Алжира Абдельазиз Бутефлика перенес выборы в ответ на настойчивое требование народа. В то же время министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра заявил, что они хотят "существенного обновления политической системы Алжира, в которой появятся новые лица, в том числе женщины и молодежь".

Добавим, премьер-министр Алжира после массовых протестных акций начал проводить консультации для формирования нового правительства страны. 

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