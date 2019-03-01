Поліція з 21 березня почне охороняти виборчі дільниці

Для забезпечення громадського порядку, охорони виборчих дільниць та документації заступлять всі підрозділи поліції

Глава Национальной полиции Сергей Князев рассказал, что с 21 марта для обеспечения общественного порядка, охраны избирательных участков и избирательной документации во время выборов-2019 заступят все подразделения Нацполиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

В свою очередь заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич отметил, что бойцы спецподразделений полиции особого назначения, патрульной полиции особого назначения и тактико-оперативного реагирования патрульной полиции не будут нести службу на избирательных участках. В частности, они будут работать в составе мобильных резервов, а также реагировать на нарушения общественного порядка и нарушения, связанные с избирательным процессом.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергея Яровой сообщил, что соблюдение закона и правопорядка во время избирательного процесса - принципиальная позиция МВД. По его словам, МВД будет неуклонно обеспечивать порядок, оперативно реагировать на возможные провокации и придерживаться буквы закона во время избирательного процесса и в день голосования.

Напомним, полиция за сутки, 25 февраля, открыла четыре уголовных дела, связанных с избирательным процессом. С начала предвыборной кампании зафиксировано 1991 сообщение. Полицейские открыли 100 уголовных производств. Кроме того, правоохранители составили 435 административных протоколов по фактам нарушений в избирательной сфере. В основном такие сообщения связаны с незаконной агитацией - 1194 факта.

Добавим, в Украине накануне президентских выборов 2019 запустили информационно-аналитическую систему "Выборы-2019" для фиксации нарушений.