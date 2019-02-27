Поліція відкрила 100 кримінальних справ з початку виборчої кампанії

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За день, 26 лютого, відкрито чотири справи за фактами порушення виборчого законодавства

Поліція за добу, 25 лютого, відкрила чотири кримінальні справи, пов'язані з виборчим процесом під час выборов-2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

Зокрема, за минулу добу Національна поліція зареєструвала ще чотири випадки порушення передвиборчого законодавства, за яким були відкриті кримінальні провадження.

Всього за минулу добу на території держави зареєстровано 63 повідомлення про події, пов'язані з виборами. З початку передвиборчої кампанії зафіксовано 1991 повідомлення. Поліцейські відкрили 100 кримінальних проваджень. Крім того, правоохоронці склали 435 адміністративних протоколів за фактами порушень у виборчій сфері.

В основному такі повідомлення пов'язані з незаконною агітацією - 1194 факти, підкупом виборців - 155 і хуліганством - 55. Найбільше повідомлень надійшло в Києві, Дніпропетровській, Київській і Донецькій областях.

Нагадаємо, 26 лютого поліцейські Києва почали кримінальну справу за фактом підкупу виборців. Зокрема, в поліцію Києва надійшло депутатське звернення, що на території Святошинського району здійснюють підкуп виборців. Громадянам пропонували заповнити анкету і підписати зобов'язання в підтримку одного з кандидатів на виборах президента. При виконанні таких дій людям пропонували винагороду в розмірі 1000 гривень.