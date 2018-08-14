Замах на Гандзюк: поліція просить громадян надавати будь-яку інформацію по справі

Поки ще ніхто не звернувся в поліцію щодо можливого причетного до злочину, заявили в поліції

Поліція звернулася до громадян з проханням надавати будь-яку наявну інформацію, яка може допомогти слідству у справі замаху на в. о. керуючого справами виконкому Херсонської міськради, радника мера Херсона, активістку Катерину Гандзюк. Про це повідомив в Facebook перший заступник голови Національної поліції - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін.

"Ще раз звертаюся до наших громадян з проханням звертатися в поліцію, якщо відома будь-яка інформація, яка може бути корисна слідству. Чергова частина Департаменту карного розшуку: 050-418-42,34; департаменту стратегічних розробок 044 299-00-39, 050-41-84-234", - повідомив він.

За його словами, правоохоронці продовжують роботу по встановленню можливих свідків нападу на Катерину Гандзюк. Поки ще ніхто не звернувся в поліцію щодо можливого причетного до злочину, фоторобот якого розмістила поліція, заявив Аброськін.

Фото (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Нагадаємо, у справі про замах на вбивство Катерини Гандзюк, вдалося скласти фоторобот нападника, який облив активістку кислотою.