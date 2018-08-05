В поліції Швейцарії підтвердили смерть 20 людей в результаті авіакатастрофи в Альпах

Ніхто з 17 пасажирів та трьох членів екіпажу не вижив

Поліція Швейцарії підтвердила загибель 20 людей внаслідок падіння літака Junkers Ju-52, яке сталося вчора, 4 серпня, у швейцарських Альпах. Про це передає видання Blick з посиланням на представників поліції.

Повідомляється, що ніхто з 17 пасажирів та трьох членів екіпажу не вижив.

Також зазначається, що серед загиблих - 11 чоловіків та 9 жінок.

Люди походили із чотирьох швейцарських кантонів. Також на борту була сім'я з Австрії.

За даними поліції, літак вдарився об землю на великій швидкості. Ознак зовнішнього втручання, зіткнення чи пошкоджень перед аварією немає.

Up to 20 feared dead in Swiss Alps plane crash https://t.co/2P9r4MnCHL pic.twitter.com/IdE5hO3B2r — Reuters UK (@ReutersUK) August 5, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у швейцарських Альпах, з західного боку гори Ліц Зегнас в кантоні Граубюнден, вчора, 4 серпня, сталася авіакатастрофа невеликого літака.

Як повідомляли місцеві ЗМІ, в результаті аварії могли загинути до 20 осіб. Разом з тим, поліція даних про загиблих не оприлюднила.

Було відомо, що літак летів з Локарно на півдні Швейцарії, в базу компанії в Дюбендорфі в Цюріху.

Уламки літака були знайдені на висоті 2 тис. 450 метрів над рівнем моря.

Як писало РБК-Україна, авіакатастрофа сталася через кілька годин після того як у кантоні Нідвальден, Швейцарія розбився невеликий літак. В результаті катастрофи загинула сім'я з чотирьох осіб, серед яких були діти.