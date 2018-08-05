В полиции Швейцарии подтвердили смерть 20 человек в результате авиакатастрофы в Альпах

Никто из 17 пассажиров и трех членов экипажа не выжил

Полиция Швейцарии подтвердила гибель 20 человек в результате падения самолета Junkers Ju-52, которое произошло вчера, 4 августа, в швейцарских Альпах. Об этом передает издание Blick со ссылкой на представителей полиции.

Сообщается, что никто из 17 пассажиров и трех членов экипажа не выжил. Также отмечается, что среди погибших - 11 мужчин и 9 женщин.

Большинство пассажиров - выходцы из четырех швейцарских кантонов. Также на борту была семья из Австрии.

По данным полиции, самолет ударился о землю на большой скорости. Признаков внешнего вмешательства, столкновения или повреждений перед аварией нет. Добавим, что потерпевшее крушение авиасудно является ретро-самолетом времён Второй Мировой войны.

Up to 20 feared dead in Swiss Alps plane crash https://t.co/2P9r4MnCHL pic.twitter.com/IdE5hO3B2r — Reuters UK (@ReutersUK) August 5, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что в швейцарских Альпах, с западной стороны горы Лиц Зегнас в кантоне Граубюнден, вчера, 4 августа, произошла авиакатастрофа небольшого самолета.

Как сообщали местные СМИ, в результате крушения могли погибнуть до 20 человек. Вместе с тем, полиция данных о погибших не обнародовала.

Было известно, что самолет летел из Локарно на юге Швейцарии, в базу компании в Дюбендорф в Цюрихе.

Обломки самолета были найдены на высоте 2 тыс. 450 метров над уровнем моря.

Как писало РБК-Украина, авиакатастрофа произошла через несколько часов после того, как в кантоне Нидвальден, Швейцария разбился небольшой самолет. В результате катастрофы погибла семья из четырех человек, среди которых были дети.