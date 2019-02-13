У поліції розповіли, скільки справ відкрили за підкуп виборців за вівторок

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Факти підкупу зафіксували у Кіровоградській, Полтавській, Київській та Черкаській областях

Національна поліція повідомляє про відкриття 4 кримінальних проваджень за фактом підкупу виборців 12 лютого у ході кампанії виборів 2019. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу відомства.

Так, усього з початку передвиборчої кампанії до поліції надійшло 1165 повідомлень про порушення. Поліцейські відкрили 48 кримінальних проваджень. Зокрема, 27 справ стосуються порушень виборчого законодавства, ще 21 кримінальне провадження пов’язане із проведенням виборчої кампанії.

Крім того, правоохоронці склали 287 адміністративних протоколів за фактами порушення у виборчій сфері.

"12 лютого у Кіровоградській, Полтавській, Київській та Черкаській областях до чергової частини Нацполіції надійшли заяви від громадян щодо підкупу виборців. Відтак за даними фактами відкрито кримінальні провадження за ч.2 ст.160 (Підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу", - сказано у повідомленні.

Крім того, за минулу добу на території держави усього зареєстровано 56 повідомлень про події, пов’язані з виборами.

Нагадаємо, в Міністерстві внутрішніх справ України станом на 11 лютого кримінальні справи про масові підкупи виборців кандидатами в ході кампанії на виборах 2019 відсутні.

Як писало РБК-Україна раніше, парламентський комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності підтримав проект закону №8270 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства".

Додамо, за добу 10 лютого Нацполіція відкрила три кримінальні провадження за підкуп виборців у ході кампанії на виборах 2019.