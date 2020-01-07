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В пожежі під Одесою загинули троє людей

Новини » Надзвичайні події     07.01.2020 - 08:59
В пожежі під Одесою загинули троє людей
Ілюстративне фото (facebook.com MNS.GOV.UA)

Пожежа сталась в будівельному вагончику

В смт. Чорноморське (Одеська область) в будівельному вагончику виникла пожежа, внаслідок якої загинуло три людини. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що о 06 год. 37 хв. підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано.

"Внаслідок пожежі знищено особисті речі та майно на площі 10 м. кв", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, в Одесі сталась пожежа в коледжі економіки. В результаті події загинули 16 людей.

Раніше в Одесі впізнали 16-го загиблого в пожежі в коледжі на Троїцькій. Доктор біологічних наук Борис Александров став останнім серед упізнаних загиблих.

РБК-Україна писало, що урядова комісія з розслідування пожежі в одеському коледжі назвала причину трагедії, що забрала життя 16 людей. Основною версією виникнення пожежі в коледжі Одеси вважається займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі будівлі.

Суд відправив цілодобовий під домашній арешт директора згорілого одеського коледжу. Директора підозрюють у службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки.

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