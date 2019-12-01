У поліції розповіли деталі затримання підривників "Ощадбанку" в Києві

Правоохоронці підтвердили затримання підозрюваних у пограбуванні відділення "Ощадбанку" на столичній Русанівці, яке сталося в ніч на 30 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

За даними правоохоронців, до пограбування причетні двоє чоловіків: 39-річний іноземець та 33-річний житель столиці, якого раніше було засуджено за зберігання наркотиків. В ході обшуків за місцем проживання підозрюваних було вилучено речові докази, а саме автомобіль, інструменти та частину викрадених грошей.

Зазначається, що за фактом пограбування було відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 та ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу, тобто крадіжка та умисне знищення або пошкодження майна. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років.

Нагадаємо, сьогодні вранці голова правління "Ощадбанку" Андрій Пишний заявив, що зловмисники, які з метою пограбування влаштували вибух у відділенні банку на Русанівці були затримані правоохоронцями. Однак жодних деталей Пишний не повідомив.

Як писало РБК-Україна, в ніч на 30 листопада двоє зловмисників влаштували вибух у відділенні "Ощадбанку" у Дніпровському районі Києва. Вибухом було знищено банкомат, а також пошкоджено приміщення. У столиці було оголошено план "Сирена" для пошуку злочинців.

Крім того, у "Ощадбанку" оцінили збитки, які були нанесені банку в результаті пограбування відділення на Русанівці. Глава правління Пишний розповів, що грабіжники викрали 250 тисяч гривень, але пошкодження приміщення оцінюється в декілька мільйонів.