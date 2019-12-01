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У Києві затримали підривників відділення банку на Русанівці

Новини » Надзвичайні події     01.12.2019 - 09:43
У Києві затримали підривників відділення банку на Русанівці
Фото: вибух в "Ощадбанку" (www.facebook.com/pyshnyy)

Пограбування банку сталося в ніч на 30 листопада

У неділю, 1 грудня, правоохоронці затримали підозрюваних у пограбуванні відділення "Ощадбанку" на столичній Русанівці. Про це повідомив голова правління "Ощадбанку" Андрій Пишний у Facebook.

За його словами, декілька годин тому поліція затримала осіб, яких підозрюються у підриві відділення "Ощадбанку" в Дніпровському районі Києва та пограбуванні банкомату.

"Менше доби знадобилось поліції для того щоб не лише встановити, але й затримати підозрюваних, вилучивши необхідні докази. Подробиці у повідомлені Нацполіціі", - додав він.

У Києві затримали підривників відділення банку на Русанівці

Як відомо, в ніч на 30 листопада у Дніпровському районі Києва стався вибух у відділенні "Ощадбанку". Вибух здійснили двоє зловмисників з метою викрадення грошей з банкомату. Вибух був настільки потужним, що уламки вітрини віднесло на декілька десятків метрів, а у приміщенні обвалилася стеля. У столиці було оголошено план "Сирена" для пошуку злочинців.

Також РБК-Україна писало, що збитки, які були нанесені "Ощадбанку" в результаті пограбування відділення на Русанівці, складають декілька мільйонів гривень. Тоді глава правління банку зазначав, що грабіжники викрали 250 тисяч гривень, але пошкодження приміщення оцінюється в декілька мільйонів.

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Новини України ОщадбанкпограбуванняВибух
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