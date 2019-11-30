У Києві на Русанівці підірвали відділення банку

Фото: вибух в Києві (espreso.tv)

У столиці ввели план "Сирена"

У Києві в ніч з 29 на 30 листопада стався вибух у відділенні "Ощадбанку" на вулиці Ентузиастів, що у Дніпровському районі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вартові.Еспресо".

Як повідомляється, двоє невідомих підірвали відділення "Ощадбанку", після чого втекли на автомобілі Volkswagen. Вибух був такою силою, що уламки склянної вітрини віднесло на декілька десятків метрів, а у відділенні обвалилася стеля.

Попередньо, зловмисники скористалися балоном з газом, яким планували вивести з ладу банкомат. Підірвавши банкомат вони забрали звідти касети з грошима, однак поки невідомо, яку саме суму викрали.

На місці події працюють слідчі та вибухотехніки, а у Києві правоохоронці оголосили план "Сирена".

Нагадаємо, у Харківській області близько трьох годин ночі 29 листопада стався вибух банкомату у Первомайську на вулиці Світанковій. З банкомату були викрадені чотири касети з грошима. У поліції розповіли, що для пошкодження банкомату зловмисники використовували саморобний вибуховий пристрій. З банкомату було викрадено 2 млн гривень.

Крім того, в жовтні в Запоріжжі невідомі підірвали банкомат, який перебував у магазині в житловому будинку. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.