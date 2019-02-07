У поліції попередили про роботу шахраїв під виглядом агітаторів

У поліції розповіли, як можуть працювати шахраї

В Национальной полиции предупредили, что под видом агитаторов могут работать мошенники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что активную фазу избирательного процесса в свою пользу могут использовать мошенники. В полиции сообщили, что соглашаясь продать свой голос на выборах, гражданин может потерять свое право свободного волеизъявления, а также недвижимое имущество (квартиру, дом, земельный участок).

В полиции рассказали, как могут работать мошенники. В частности, под видом агитаторов от любого из кандидатов мошенники могут предлагать вознаграждение за голос в пользу этого кандидата. А для "гарантии" голосования именно в пользу этого кандидата могут требовать персональные данные - ФИО, серию, номер паспорта и номер идентификационного кода. Более того, могут просить копии паспорта и идентификационного кода и / или поставить свою подпись под каким-то документом. Завладев персональными данными, мошенники могут переоформить недвижимость на третьих лиц.

В МВД отметили, что ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать свои персональные данные, передавать копии документа, подписывать договора, заявления и т.д. посторонним лицам.

Напомним, всего с начала президентской избирательной кампании полиция открыла 19 уголовных производств. Кроме того, полицейские составили 170 административных материалов по фактам нарушения в избирательной сфере.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в стране пытаются создать систему масштабного подкупа избирателей во время выборов президента, которые состоятся весной 2019 года.