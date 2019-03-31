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У поліції назвали кількість порушень на виборах станом на 15:00

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 15:26
У поліції назвали кількість порушень на виборах станом на 15:00
Фото: вибори президента України (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Національну поліцію вже подано 649 заяв про порушення

За станом на 15:00 неділі, 31 березня 2019, в Національну поліцію вже подано 649 заяв про порушення пов'язаних з виборчим процесом під час виборів президента України. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Повідомляється, що 649 заяв і повідомлень надійшло в поліцію про порушення виборчого законодавства. Зокрема, 11 повідомлень слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

 

Нагадаємо, в Києві спостерігачі фіксують порушення у розміщенні інформації про програми кандидатів на деяких виборчих дільницях.

Поліція відкрила вісім кримінальних справ пов'язаних з виборчим процесом. Зокрема, найбільше повідомлень зареєстровано в Києві, Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях. В Одеській, Дніпропетровській, Херсонській, Чернігівській, Миколаївській областях відкрито 8 кримінальних справ.

За попередніми даними, явка на виборах станом на 11:00, найбільша активність виборців спостерігається в Запорізькій області.

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