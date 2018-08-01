У поліції не виключили причетність нардепа Пономарьова до вбивства Олешка

Поліція перевіряє причетність Пономарьова до вбивства бійця АТО у Бердянську

У поліції не виключають причетність нардепа Олександра Пономарьова від "Волі народу" до вбивства бійця антитерористичної операції (АТО) Віталія Олешка у Бердянську. Про це повідомив начальник головного управління Нацполіції в Запорізькій області Сергій Коміссаров, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідаючи на запитання про причетність народного депутата Олександра Пономарьова до злочину, Коміссаров заявив, що правоохоронці перевіряють цю інформацію.

"Ми нічого не виключаємо, все перевіряємо. Якщо там причетний народний депутат, це прерогатива Генпрокуратури. Ми всі матеріали надамо, нехай дають оцінку. Але ми зберемо всі докази і надамо слідству", - повідомив Коміссаров.

Нагадаємо, на сьогодні поліцейські затримали п'ятьох підозрюваних у вбивстві Олешка. Зараз вирішується питання про повідомлення їм про підозру у вчиненні вказаного злочину.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що виконавцями вбивства 43-річного бійця антитерористичної операції Віталія Олешка можуть бути колишніми учасниками АТО. Однак те, чи є затримані колишніми військовослужбовцями, поліція поки не підтверджує.

Також відомо, що на даний час поліція відпрацьовує кілька версій вбивства Віталія Олешко. Зокрема, Олешка могли вбити через його підприємницької і політичну діяльність.