В полиции не исключили причастность нардепа Пономарева к убийству Олешко

Полиция проверяет причастность Пономарева к убийству бойца АТО в Бердянске

В полиции не исключают причастность нардепа Александра Пономарева от "Воли народа" к убийству бойца антитеррористической операции (АТО) Виталия Олешко в Бердянске. Об этом сообщил начальник главного управления Нацполіції в Запорожской области Сергей Комиссаров, передает корреспондент РБК-Украина.

Отвечая на вопрос о причастности народного депутата Александра Пономарева к преступлению, Комиссаров заявил, что правоохранители проверяют эту информацию.

"Мы ничего не исключаем, все проверяем. Если там причастен народный депутат, это прерогатива Генпрокуратуры. Мы все материалы предоставим, пусть дают оценку. Но мы соберем все доказательства и предоставим следствию", - сообщил Комиссаров.

Напомним, На сегодня полицейские задержали 5 подозреваемых в убийстве Олешко. Сейчас решается вопрос о сообщение им о подозрении в совершении указанного преступления.

Ранее РБК-Украина сообщало, что исполнителями убийства 43-летнего бойца антитеррористической операции Виталия Олешко могут быть бывшими участниками АТО. Однако то, есть ли задержанные бывшими военнослужащими, полиция пока не подтверждает.

Также известно, что в настоящее время полиция отрабатывает несколько версий убийства Виталия Олешко. В частности, Олешко могли убить из-за его предпринимательской и политической деятельности.