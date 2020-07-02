Поліцейському та його товаришу повідомили про підозру через бійку у кафе

Фото: Державне бюро розслідувань (dbr.gov.ua)

Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк до 4 років, або обмеження волі до 5 років

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань повідомили про підозру поліцейському та його спільнику, які влаштували бійку в кафе. Чоловікам загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 4 років.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Як повідомляється, у липні 2019 року в одному із закладів Харкова під час відпочинку патрульний поліцейський та його товариш почали словесно виражати невдоволення щодо сервісу громадського харчування. Власник кафе запропонував їм владнати усі питання на наступний день, однак чоловіків не задовольнила така пропозиція і вони влаштували бійку.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Харківської області. Поліцейський та його товариш підозрюються у хуліганстві, спричиненому групою осіб (ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України).

Фото: Державне бюро розслідувань (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, причетному до смертельної стрілянини у Харківській області повідомили про підозру.

Крім того, раніше повідомлялось, що ДБР розслідує близько 5 000 кримінальних проваджень за фактами жорстокого поводження з боку правоохоронців, в тому числі катувань.

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Автор: Андрій Козловський