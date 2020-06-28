Причетному до стрілянини у Харківській області загрожує довічне ув'язнення

Фото: затриманий підозрюваний (hk.npu.gov.ua)

Чоловіку повідомили про підозру

Причетному до смертельної стрілянини у Харківській області повідомили про підозру. У розстрілі відпочивальників підозрюють 53-річного жителя Барвенківського району.

Про це розповіли у прес-службі поліції Харківської області.

Чоловіка затримали на місці стрілянини. У затриманого вилучили схожий на пістолет предмет, який направили на дослідження.

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Зараз вирішується питання про його арешт. Чоловіка судитимуть відразу за трьома статтями.

Нагадаємо, ввечері 27 червня у селі Гусарівка неподалік кар'єру чоловік відкрив вогонь по компанії відпочивальників з дітьми. Чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.

В результаті стрілянини у Харківській області загинула одна людина, ще один відпочивальник отримав поранення.

Сьогодні поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом стрілянини у Харківській області.

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Автор: Дмитро Левицький