ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Полицейскому и его товарищу сообщили о подозрении за драку в кафе

Новости » Общество     02.07.2020 - 11:39
Полицейскому и его товарищу сообщили о подозрении за драку в кафе
Фото: Государственное бюро расследований (dbr.gov.ua)

Мужчинам грозит лишение свободы на срок до 4 лет, или ограничение свободы до 5 лет

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении полицейскому и его сообщнику, которые устроили драку в кафе. Мужчинам грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до 4 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Как сообщается, в июле 2019 года в одном из заведений Харькова во время отдыха патрульный полицейский и его товарищ начали словесно выражать недовольство относительно сервиса общественного питания. Владелец кафе предложил им уладить все вопросы на следующий день, однако мужчин не удовлетворило такое предложение, и они устроили драку.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Харьковской области. Полицейский и его товарищ подозреваются в хулиганстве, связанном с группой лиц (ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Фото: Государственное бюро расследований (dbr.gov.ua)

Напомним, причастному к смертельной стрельбы в Харьковской области сообщили о подозрении.

Кроме того, ранее сообщалось, что ГБР расследует около 5 000 уголовных производств по фактам жестокого обращения со стороны правоохранителей, в том числе пыток.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины подозрениеГБР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь