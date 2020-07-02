Полицейскому и его товарищу сообщили о подозрении за драку в кафе

Фото: Государственное бюро расследований (dbr.gov.ua)

Мужчинам грозит лишение свободы на срок до 4 лет, или ограничение свободы до 5 лет

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении полицейскому и его сообщнику, которые устроили драку в кафе. Мужчинам грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до 4 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Как сообщается, в июле 2019 года в одном из заведений Харькова во время отдыха патрульный полицейский и его товарищ начали словесно выражать недовольство относительно сервиса общественного питания. Владелец кафе предложил им уладить все вопросы на следующий день, однако мужчин не удовлетворило такое предложение, и они устроили драку.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Харьковской области. Полицейский и его товарищ подозреваются в хулиганстве, связанном с группой лиц (ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Фото: Государственное бюро расследований (dbr.gov.ua)

Напомним, причастному к смертельной стрельбы в Харьковской области сообщили о подозрении.

Кроме того, ранее сообщалось, что ГБР расследует около 5 000 уголовных производств по фактам жестокого обращения со стороны правоохранителей, в том числе пыток.

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Автор: Андрей Козловский