Жителя Днепропетровской области отправили в тюрьму, он сдавал РФ места базирования ВСУ

Житель Днепропетровской области передавал россиянам данные о местах базирования ВСУ в регионе. За это суд отправил его в тюрьму на 8,6 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Детали дела

Российским информатором оказался житель Синельниковского района Днепропетровской области. После начала полномасштабного вторжения РФ мужчина по собственной инициативе начал публиковать фото и видео с мест базирования Сил обороны.

"Таким образом, он попал в поле зрения российских спецслужб, которые за деньги предложили ему сотрудничество в пользу страны-агрессора", - пишет СБУ.

Какую именно информацию он передавал россиянам

Прежде всего он пытался установить координаты баз технического обслуживания военной техники украинских защитников. Полученную развединформацию он передавал агрессору для подготовки прицельных воздушных ударов по украинским объектам.

"За каждое выполненное задание злоумышленник получал от рашистов денежное "вознаграждение", - добавили в СБУ.

Какое наказание получил приспешник оккупантов

Служба безопасности задержала фигуранта в результате контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах области весной 2023 года.

Его судили за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ, или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения.

Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил задержанному 8 лет и 6 месяцев тюремного заключения.

Приговоры предателям и коллаборантам

Агент ГРУ РФ, воевавший против Украины на юге страны, отправился в Ровенскую область с целью устроить там теракты. Однако его задержали, а суд отправил в тюрьму на 10 лет.

Также жительница Доброполья (Донецкая область) передавала жительнице Воронежа в РФ информацию о перемещении Вооруженных сил Украины. Ее отправили в тюрьму на 7 лет.