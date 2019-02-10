Поліцейський, який кричав "лягай, бандера" буде покараний, - Крищенко

За словами Крищенка, правоохоронці, які вчора вчиняли протиправні дії, будуть покарані

Сотрудник полиции, который допустил оскорбительные возгласы в отношении активистов, будет привлечен к ответственности. Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Крищенко, правоохранитель, который кричал "ложись, бандера", будет привлечен к ответственности.

"По оскорбительном возгласе, который допустил наш сотрудник. Я лично как руководитель полиции Киева хочу извиниться перед обществом за действия этого работника. Я лично в силу своего убеждения и в силу понимания исторической ситуации в стране считаю это не допустимо. Безусловно, этот сотрудник будет наказан. Кстати, там еще употреблялась нецензурная лексика. Нам есть над чем работать. Мы будем над этим работать. Все это было в комментариях о словах "ложись, бандера". Мы установим эту личность, когда изучим видео покадрово. Он и руководители будут привлечены к ответственности. Возможно, и я буду привлечен к ответственности. Ведь такого не должно быть", - сообщил Крищенко.

По его словам, действия сотрудников полиции стали поводом для возбуждения уголовного производства Государственным бюром расследований.

"По мужчине, который наносил удары. Эти действия и стали поводом возбуждения уголовного производства Государственным бюро расследованием. Они предоставят ему оценку. Мы предоставили все видео, которые были в полиции. Мы предоставим все материалы, которые будут необходимы для следователей. Конкретно это лицо будет нести ответственность, как я понимаю", - сообщил Крищенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту превышения полномочий сотрудниками полиции во время столкновений с активистами возле Подольского райотдела полиции.