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Відразу сім гравців "Олександрії" покинули команду

Новини » Спорт    04.06.2019 - 09:49
Відразу сім гравців "Олександрії" покинули команду
Фото: футболісти "Олександрії" (facebook.com/fcolexandria)

Серед них - Цуріков і Лучкевич

"Олександрія" розпрощалася відразу з 7 футболістами команди. Про великих кадрових втратах повідомляється в офіційному Twitter клубу.

Команду покинули захисники Андрій Цуріков і Станіслав Микицей, півзахисники Артем Полярус і Валерій Лучкевич, нападники Віталій Пономар і Владислав Кулач, а також голкіпер Владислав Леванідов.

"Ми гаряче дякуємо всім хлопцям за співпрацю і бажаємо успіхів у подальшій кар'єрі", - йдеться в заяві.

"Олександрія" в цьому сезоні вперше завоювала бронзові медалі чемпіонату України і отримала пряму путівку в груповий раунд Ліги Європи.

Нагадаємо, воротар "Олександрії" Юрій Паньків отримав дебютний виклик до збірної України.

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