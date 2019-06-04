Відразу сім гравців "Олександрії" покинули команду

Фото: футболісти "Олександрії" (facebook.com/fcolexandria)

Серед них - Цуріков і Лучкевич

"Олександрія" розпрощалася відразу з 7 футболістами команди. Про великих кадрових втратах повідомляється в офіційному Twitter клубу.

Команду покинули захисники Андрій Цуріков і Станіслав Микицей, півзахисники Артем Полярус і Валерій Лучкевич, нападники Віталій Пономар і Владислав Кулач, а також голкіпер Владислав Леванідов.

"Ми гаряче дякуємо всім хлопцям за співпрацю і бажаємо успіхів у подальшій кар'єрі", - йдеться в заяві.

Семь игроков покинули команду. Мы горячо благодарим всех ребят за сотрудничество и желаем успехов в дальнейшей карьере!!! pic.twitter.com/2ttHNKQB9U — ФК ”Александрия” (@FCO1948) June 3, 2019

"Олександрія" в цьому сезоні вперше завоювала бронзові медалі чемпіонату України і отримала пряму путівку в груповий раунд Ліги Європи.

Нагадаємо, воротар "Олександрії" Юрій Паньків отримав дебютний виклик до збірної України.