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У поліцейських машинах встановлять прилади фіксації швидкості руху

Автор: Олександр Білоус

Перші чотири "фантомні патрулі" з'являться на дорогах вже до кінця року

Прилади фіксації швидкості руху планують встановити у поліцейських машинах. Тендер на закупівлю чотирьох тестових програм вже оголошено.

Про це під час брифінгу заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, повідомляє прес-служба МВС.

"У патрульній машині встановлюється прилад, який дозволяє фіксувати правопорушення, які відбуваються навколо поліцейського авто, навіть якщо воно перебуває у русі. Тобто, є можливість зафіксувати порушення швидкості руху автівок, які рухаються в попутному напрямку або у зустрічному", - сказав він.

За його словами, наразі закуповується 4 тестові програми, тендер вже оголошено.

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"А на майбутню програму 2021-2023 роки закладена купівля кількасот таких приладів», - розповів Білошицький.

Голова Державного агентства інфраструктурних проектів Кирило Хом'яков зазначив, що до кінця року на дорогах України з’явиться чотири тестові програми, а 300 патрульних автомобілів, обладнані такими системами, з’являться в найближчі декілька років.

Нагадаємо, 1 червня у Києві запрацювала система автофіксації порушень правил дорожнього руху, правопорушення у столиці фіксують 20 камер.

Однако терміни запуску цієї системи двічі переносилися, поки Кабінет міністрів не визначився з остаточною датою - 1 червня.

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