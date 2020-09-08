В полицейских машинах установят приборы фиксации скорости движения

Приборы фиксации скорости движения планируют установить в полицейских машинах. Тендер на закупку четырех тестовых программ уже объявлен.

Об этом во время брифинга заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, сообщает пресс-служба МВД.

"В патрульной машине устанавливается прибор, который позволяет фиксировать правонарушения, которые происходят вокруг полицейского авто, даже если оно находится в движении. То есть, есть возможность зафиксировать нарушение скорости движения автомобилей, движущихся в попутном направлении или во встречном", - сказал он.

По его словам, сейчас закупается 4 тестовые программы, тендер уже объявлен.

"А на будущую программу 2021-2023 годы заложена покупка сотен таких приборов», - рассказал Белошицкий.

Глава Государственного агентства инфраструктурных проектов Кирилл Хомяков отметил, что до конца года на дорогах Украины появится четыре тестовые программы, а 300 патрульных автомобилей, оборудованных такими системами, появятся в ближайшие несколько лет.

Напомним, 1 июня в Киеве заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения, правонарушения в столице фиксируют 20 камер.

Однако сроки запуска этой системы дважды переносились, пока Кабинет министров не определился с окончательной датой - 1 июня.