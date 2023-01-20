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В Херсонской области под обстрел попал автомобиль полиции, есть погибший

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Пятница 20 января 2023 11:34
В Херсонской области под обстрел попал автомобиль полиции, есть погибший Фото: в Херсонской области под обстрел попал автомобиль полиции, есть погибший (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Бериславском районе Херсонской области под обстрел попал автомобиль полицейских спецназовцев батальона "Тавр". Есть погибший, еще четверо тяжело ранены.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Facebook-страницы полиции Николаевской области.

"Юрий Хижинский погиб на месте. Еще четверо его коллег получили многочисленные осколочные травмы, за жизнь одного из полицейских ныне борются врачи", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что 29-летний Юрий начал путь правоохранителя еще в 20014 году. Уже через четыре года мужчина защищал Украину от российской агрессии на востоке.

"Коллеги навсегда запомнят его ответственным человеком, искренним, доброжелательным, улыбающимся и достойным правоохранителем. Выражаем искренние соболезнования родным Юрия Хижинского и глубоко скорбим вместе с ними. Светлая память", - добавляет пресс-служба.

В Херсонской области под обстрел попал автомобиль полиции, есть погибший

Фото: Юрий Хижинский (facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Херсонской области трое горожан пострадали из-за взрывоопасных предметов.

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