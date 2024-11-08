Политолог спрогнозировал состав следующей коалиции в Германии

В Германии на днях распалась правящая коалиция. Спрогнозировать, какой будет следующая коалиция, сложно, но есть два наиболее вероятных варианта.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Шольц против всех. Почему в Германии пройдут досрочные выборы и чего ждать Украине" .

Согласно опросам, уровень поддержки социал-демократов (СДП) упал с 26% до 16%, "зеленых" - с 23% до 10%. У Свободной демократической партии (СДП) 4% и она рискует не преодолеть пятипроцентный барьер.

Первое место за Христианско-демократическим союзом (ХДС) во главе с Фридрихом Мерцем. У них около 32%. Поэтому есть большая вероятность, что именно ХДС будет формировать правительство.

Что касается Украины, то Фридрих Мерц критикует нерешительность канцлера Олафа Шольца. Он заявляет о готовности передать Украине крылатые ракеты Taurus, если Россия не перестанет бить по гражданским объектам.

Политолог, старший аналитик Западного Института Зигмунта Войцеховского в Познани (Польша) Виктор Савинок отмечает, что сейчас спрогнозировать состав следующей коалиции сложно. Однако существует два возможных варианта.

"Это может быть коалиция ХДС с очень "похудевшей" СДП. Но даже при таком раскладе может не хватить голосов и нужно будет привлечь третью сторону. В данном случае правдоподобным сценарием выглядит привлечение "зеленых", - отметил политолог.

Другой вариант коалиции - это ХДС и "зеленые", но тогда христианским демократам придется прекратить агрессивную риторику против "зеленых".

Тем временем свободные демократы не претендуют на статус более или менее значимой силы. Они уже год балансируют на грани проходного барьера. Вероятно, демарш бывшего министра финансов Кристиана Линднера направлен на то, чтобы как-то наверстать 1-1,5% и пройти в парламент следующего созыва.

Во всяком случае при всех раскладах антиукраинские праворадикалы из "Альтернатива для Германии" и леворадикальные популисты из "Союза Сары Вагенкнехт", который также проходит в парламент, останутся в оппозиции.