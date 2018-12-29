ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Політолог прокоментував рейтинги Тимошенко

Новини » Вибори 2019    29.12.2018 - 13:22
Політолог прокоментував рейтинги Тимошенко
Фото: Юлія Тимошенко (РБК-Україна)

За словами експерта, Тимошенко очолила рейтинг кандидатів на пост президента

Лідер "Батьківщини" Юлия Тимошенко не тільки очолила рейтинг кандидатів на пост президента, але і змогла істотно наростити відрив. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар керівника Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка щодо результатів останніх соціологічних опитувань.

Так, за даними дослідження соціологічної групи "Рейтинг", під час якого опитали 40 тисяч українців, Тимошенко перемагає на президентських виборах у всіх своїх імовірних суперників як в першому, так і в другому турі. А якщо до другого туру вона вийде разом з чинним президентом, то за Тимошенко готові проголосувати 34% виборців, а за Порошенка -18 %.

На думку експерта, серед факторів, які забезпечують успіх Тимошенко, ключовими є змістовна програма, яка дуже точно враховує настрої та потреби суспільства, її досвід та лідерські якості, здатність об’єднувати і вести за собою людей. Зрештою, за словами експерта, лідер "Батьківщини" є одним з найвідоміших українських політиків.

"Президенти можуть змінюватися, а Тимошенко залишається", - підкреслив Фесенко.

    Голова ВР розповів, до яких законів Рада повернеться у 2019 В "Опорі" назвали головні події року
    Новини України Тимошенко Юліявыборы
    On Top
    Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
    Пропустити Погоджуюся