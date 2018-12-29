Політолог прокоментував рейтинги Тимошенко

Фото: Юлія Тимошенко (РБК-Україна)

За словами експерта, Тимошенко очолила рейтинг кандидатів на пост президента

Лідер "Батьківщини" Юлия Тимошенко не тільки очолила рейтинг кандидатів на пост президента, але і змогла істотно наростити відрив. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар керівника Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка щодо результатів останніх соціологічних опитувань.

Так, за даними дослідження соціологічної групи "Рейтинг", під час якого опитали 40 тисяч українців, Тимошенко перемагає на президентських виборах у всіх своїх імовірних суперників як в першому, так і в другому турі. А якщо до другого туру вона вийде разом з чинним президентом, то за Тимошенко готові проголосувати 34% виборців, а за Порошенка -18 %.

На думку експерта, серед факторів, які забезпечують успіх Тимошенко, ключовими є змістовна програма, яка дуже точно враховує настрої та потреби суспільства, її досвід та лідерські якості, здатність об’єднувати і вести за собою людей. Зрештою, за словами експерта, лідер "Батьківщини" є одним з найвідоміших українських політиків.

"Президенти можуть змінюватися, а Тимошенко залишається", - підкреслив Фесенко.