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Политолог прокомментировал рейтинги Тимошенко

Новости » Выборы 2019    29.12.2018 - 13:22
Политолог прокомментировал рейтинги Тимошенко
Фото: Юлия Тимошенко (РБК-Украина)

По словам эксперта, Тимошенко возглавила рейтинг кандидатов на пост президента

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко не только возглавила рейтинг кандидатов на пост президента, но и смогла существенно нарастить отрыв. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий руководителя Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко относительно результатов последних социологических опросов.

Так, по данным исследования социологической группы "Рейтинг", во время которого опросили 40 тысяч украинцев, Тимошенко побеждает на президентских выборах всех своих возможных соперников как в первом, так и во втором туре. А если во второй тур она выйдет вместе с действующим президентом, то за Тимошенко готовы проголосовать 34% избирателей, а за Порошенко -18 %.

По мнению эксперта, среди факторов, которые обеспечивают успех Тимошенко, ключевым является содержательная программа, которая очень точно учитывает настроения и потребности общества, ее опыт и лидерские качества, способность объединять и вести за собой людей. В итоге, по словам эксперта, лидер "Батькивщины" является одним из самых известных украинских политиков.

"Президенты могут меняться, а Тимошенко остается", - подчеркнул Фесенко.

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