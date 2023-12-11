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Политолог объяснил, зачем Зеленский встретится с сенаторами США

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко

Президент Украины Владимир Зеленский попытается на встрече с американскими сенаторами подтолкнуть их к позитивному решению насчет нового финансирования помощи нашей стране.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил политолог Владимир Фесенко.

По его словам, в вопросе нового финансирования помощи Украине от США стоит понимать, что не все зависит только от нашей страны. 

"Проблема не в Украине, не в том, что кто-то против помощи. Это внутриполитическая проблема, разногласия в принципиальном вопросе мексиканской границы и изменения миграционного законодательства. И мы, и Израиль, и в какой-то степени Тайвань стали заложниками этого конфликта", - разъяснил политолог. 

Фесенко подчеркнул, что Зеленский в ходе встречи с сенаторами попытается объяснить им непростую ситуацию на фронте и почему важно как можно скорее одобрить новую помощь Украине. Он будет делать это "рационально и эмоционально". 

Он допустил, что будут и другие информационные выступления для того, чтобы убедить американцев в необходимости сохранения поддержки Украины, поскольку это соответствует интересам США. 

Что предшествовало

Напомним, недавно стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский 11 декабря посетит Соединенные Штаты Америки. У него запланирована встреча с президентом Джо Байденом. 

Также Зеленский должен выступить перед американскими сенаторами 12 декабря.

Все это происходит на фоне разногласий по поводу нового финансирования помощи Украине в Конгрессе. На прошлой неделе в Сенате пакет, в который входит помощь для Украины, отказались поддержать республиканцы. Они требуют от Белого дома усиления безопасности границ. 

Более детально о поезде Зеленского в США - в материале РБК-Украина

 

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