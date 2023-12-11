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Політолог пояснив, навіщо Зеленський зустрінеться з сенаторами США

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко

Президент України Володимир Зеленський намагатиметься на зустрічі з американськими сенаторами підштовхнути їх до позитивного рішення щодо нового фінансування допомоги нашій країні.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив політолог Володимир Фесенко.

За його словами, у питанні нового фінансування допомоги Україні від США варто розуміти, що не все залежить лише від нашої країни.

"Проблема не в Україні, не в тому, що хтось проти допомоги. Це внутрішньополітична проблема, розбіжності у принциповому питанні мексиканського кордону та зміни міграційного законодавства. І ми, і Ізраїль, і якоюсь мірою Тайвань стали заручниками цього конфлікту", - роз'яснив політолог.

Фесенко підкреслив, що Зеленський у ході зустрічі з сенаторами спробує пояснити їм непросту ситуацію на фронті і чому важливо якнайшвидше схвалити нову допомогу Україні. Він робитиме це "раціонально та емоційно".

Він припустив, що будуть й інші інформаційні виступи, щоб переконати американців у необхідності збереження підтримки України, оскільки це відповідає інтересам США.

Що передувало

Нагадаємо, недавно стало відомо, що президент України Володимир Зеленський 11 грудня відвідає Сполучені Штати Америки. У нього запланована зустріч з президентом Джо Байденом.

Також Зеленський має виступити перед американськими сенаторами 12 грудня.

Все це відбувається на тлі розбіжностей щодо нового фінансування допомоги Україні у Конгресі. Минулого тижня у Сенаті пакет, до якого входить допомога для України, відмовилися підтримати республіканці. Вони вимагають від Білого дому посилення безпеки кордонів.

Більш детально про поїзд Зеленського до США - у матеріалі РБК-Україна.

 

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