Політолог пояснив, як підозра Медведчуку може позначитися на ОПЗЖ

Політолог Володимир Фесенко вважає, що після оголошення підозри у народного депутата Віктора Медведчука і його найближчих соратників по партії ОПЗЖ не буде перспектив в українській політиці. Зараз питання балотування на наступні вибори відійде на другий план.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Гучна історія". Як Медведчук став підозрюваним у держзраді і що його чекає".

За словами Фесенка, зараз Медведчук і його соратники будуть більше думати про те, чи відбудеться затримання чи ні, коли буде вирок.

"Безумовно це вплине на політичний ландшафт. Це послаблює відверто проросійські сили, найбільш агресивні. Тому що по них будуть такі ж дії. Буде певна деморалізація і ослаблення ОПЗЖ. Не виключаю, що через деякий час відбудеться переформатування цього проекту, створення нового на чолі з Бойком і Льовочкіним, і вони захочуть відмежуватися від Медведчука", - сказав політолог.