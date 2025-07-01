Политолог о конфликте РФ и Азербайджана: Москва теряет влияние на Южном Кавказе

Отношения между Россией и Азербайджаном существенно охладели. Фактически это означает, что у Москвы больше нет значительного влияния на Южном Кавказе.

"Это не означает кардинального изменения политики Азербайджана, но существенное охлаждение. Тем более что оно проявляется уже как тенденция. Потому что несколько месяцев назад было такое заметное охлаждение, связанное с тем, что россияне сбили азербайджанский гражданский самолет и не извинились за это, не взяли на себя ответственность", - отметил политолог, комментируя конфликт двух стран.



Он обратил внимание, что в России национальные меньшинства, особенно кавказские и центральноазиатские, воспринимаются как внутренняя проблема. Во время облавы в Екатеринбурге на граждан Азербайджана проявилась чрезмерная агрессия.

"Поэтому даже если там были подозрения в каких-то уголовных преступлениях у этих людей, тот факт, что одновременно погибли два человека во время задержания и обысков и еще большая группа пострадала, явно свидетельствует о (жестоких - ред.) методах. В Азербайджане это восприняли как антиазербайджанский шаг", - отметил Фесенко.

Реакция Азербайджана

По мнению политолога, президент Азербайджана Ильхам Алиев отреагировал жестко, поскольку чувствует себя более уверенно, чем раньше. В частности, он ощущает себя победителем в войне с Арменией, а также опирается на поддержку Турции.

При этом Алиев наблюдал, как Россия не помогла Ирану в войне с Израилем. Это добавило ему смелости.

"Ослабление России на Кавказе, на Ближнем Востоке, в принципе, отвечает интересам Азербайджана. И вот такие смелые и достаточно жесткие действия со стороны Азербайджана - это тоже сам по себе признак того, что Азербайджан не боится делать таким образом по отношению к России", - считает он.

В то же время, как добавил Фесенко, разрыва отношений между двумя странами не ожидается. Это только "временная коррекция".

"Ну и, безусловно, это признак ослабления влияния России на Южном Кавказе, на постсоветском пространстве. Эта тенденция безусловно имеет определенное значение для нас, но, к сожалению, она пока нам не поможет напрямую в нашей войне с Россией... Но тем не менее, любое ослабление позиции России, безусловно, для нас имеет определенное значение. И дай Бог, чтобы эта тенденция усиливалась в дальнейшем", - добавил он.