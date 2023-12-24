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Политика РФ породила чувство незащищенности и неопределенности в Европе, - Финляндия

Фото: министр обороны Финляндии Антти Хяккянен (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Силовая политика России породила чувство незащищенности и неопределенности в Европе.

Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства Финляндии.

"2023 год войдет в историю по-разному. Война, вспыхнувшая в Украине после вторжения РФ в 2022 году, продолжается весь прошлый год. К сожалению, конца ей не видно", - заявил он.

Министр добавил, что ближневосточный конфликт также вновь разгорелся осенью 2023 года после террористических атак ХАМАС и последовавшего за ними массированного израильского ответа. 

"Силовая политика России породила чувство незащищенности и неопределенности в Европе и, косвенно, во всем мире. Мы получили болезненное доказательство того, что более крупное государство может считать себя вправе вмешиваться в выбор своего меньшего соседа и готово применить военную силу для достижения собственных целей", - заявил Хяккянен. 

Он отметил, что Украина борется за будущее всей Европы. 

"Это вопрос судьбы - не только для Украины, но и для всех соседей России. Украина находится в состоянии войны за будущее всей Европы", - подчеркнул министр.  

Помощь Финляндии для Украины

В МИД Финляндии подтвердили намерение Хельсинки продолжить поддержку Украины "столько, сколько потребуется". По данным ведомства, с февраля 2022 года общий объем помощи составит 2,2 миллиарда евро. Речь идет в основном о поддержке военной техники, сотрудничестве в целях развития и гуманитарной помощи.

Также Финляндия продолжает долгосрочное сотрудничество с Украиной в сфере образования, энергетики и верховенства закона.

Ранее Минобороны Финляндии объявили о предоставлении Украине больше военной помощи.

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