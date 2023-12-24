Політика РФ породила почуття незахищеності та невизначеності в Європі, - Фінляндія

"2023 рік увійде в історію по-різному. Війна, що спалахнула в Україні після вторгнення РФ у 2022 році, триває весь минулий рік. На жаль, кінця їй не видно", - заявив він.

Міністр додав, що близькосхідний конфлікт також знову розгорівся восени 2023 року після терористичних атак ХАМАС, а також масованої ізраїльської відповіді, яка послідувала за ними.

"Силова політика Росії породила почуття незахищеності і невизначеності в Європі і, побічно, в усьому світі. Ми отримали болючий доказ того, що більша держава може вважати себе вправі втручатися у вибір свого меншого сусіда і готова застосувати військову силу для досягнення власних цілей", - заявив Хяккянен.

Він зазначив, що Україна бореться за майбутнє всієї Європи.

"Це питання долі - не тільки для України, а й для всіх сусідів Росії. Україна перебуває в стані війни за майбутнє всієї Європи", - підкреслив міністр.

Допомога Фінляндії для України

У МЗС Фінляндії підтвердили намір Гельсінкі продовжити підтримку України "стільки, скільки буде потрібно". За даними відомства, з лютого 2022 року загальний обсяг допомоги становитиме 2,2 мільярда євро. Йдеться переважно про підтримку військової техніки, співпрацю з метою розвитку та гуманітарну допомогу.

Також Фінляндія продовжує довгострокову співпрацю з Україною у сфері освіти, енергетики та верховенства закону.

Раніше Міноборони Фінляндії оголосили про надання Україні більше військової допомоги.

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