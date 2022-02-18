Політик із шоу-бізнесу: експерти оцінили шанси медійних осіб прийти до влади

Експерти вважають, якщо людина із шоу-бізнесу знову захоче балотуватися у президенти, то зараз це вже буде сприйнято виборцями з негативом. Але щодо того, чи несистемним кандидатам тепер закрито вхід у велику політику - думки різняться.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі".

Як пояснив директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович, потрібно визначити дефініцію слова "несистемний".

"Якщо це людина, яка має досвід управління проектами, в організації будь-яких суспільно значущих процесів - то, звичайно, таку людину можуть сприймати як потенційного керівника держави. Але якщо говорити про людину з шоу-бізнесу, то зараз це вже буде сприйнято з негативом", - сказав Антипович.

За його словами, на нестандартний підхід можна робити ставку під час парламентських перегонів, бо українці мають попит на нові, не класичні партії, але щодо конкретно посади президента, виборці віддадуть перевагу управлінцям і менеджерам.

"Щоправда, під цю категорію підпадають дуже різні люди: волонтери, колишні політики та чиновники, мери міст, вихідці з бізнесу", - додав соціолог.

Своєю чергою заступник виконавчого директора Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Антон Грушецький вважає, якщо про розкручені медійні постаті запитувати не в контексті політики, вони користуються досить великою симпатією населення.

При цьому конвертувати цю прихильність на електоральну підтримку дуже складно, додає експерт.

Втім, експерт Українського інституту майбутнього Ігор Попов зазначає, запит на несистемного політика під час наступної кампанії можливий.

Так, якщо на горизонті з'явиться новий "Зеленський" або новий "Голобородько", він цілком імовірно стане основним конкурентом шостого президента, розмірковує експерт.

"Якщо він не з'явиться, тоді може повторитися конкуренція між Зеленським як усе ще порівняно новим обличчям і кимось із його опонентів, які представляють покоління тих, хто керував до нього. Вони закликатимуть голосувати за старі-добрі часи, але для виборців це буде швидше, виглядатиме як спроба реваншу", - припустив Попов.