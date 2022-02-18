ru ua
Пт, 18 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Експерти сказали, яких політиків українці хочуть бачити при владі

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 18 лютого 2022 08:37
Експерти сказали, яких політиків українці хочуть бачити при владі Фото: експерти сказали, яких політиків українці хочуть бачити при владі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

В Україні серед виборців запит на нові обличчя не зник. Однак, він змістився до середини: люди хочуть бачити при владі умовно нового політика та одночасно професіонала.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі".

Зокрема, під час грудневого опитування КМІС про те, як можна прискорити розвиток України, майже 41% відповіли "привести до влади людей з досвідом державного управління".

Як пояснив виданню заступник виконавчого директора Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Антон Грушецький, і в багатьох інших питаннях більшість опитаних стверджує, що потрібні саме люди з певним досвідом.

"Щоби це був хтось новий, але сприймався як досвідчений управлінець. Тому що нинішня ситуація частиною українців сприймається як хаос. Відповідно, хтось повинен навести порядок", - зазначив Грушецький.

Своєю чергою експерт Українського інституту майбутнього Ігор Попов підтверджує: симпатії виборців і суспільні тенденції видозмінилися. "Нові обличчя" все ще асоціюються з поліпшеннями, але водночас зріс попит на досвід і професіоналізм.

"Ці якості можуть поєднуватися або в одній людині, або в різних. Наприклад - нове обличчя в оточенні команди професіоналів. Обов'язкова умова - щоб усі професіонали раніше не займали найвищих державних посад, тому що так вони могли вже довести свою неефективність", - сказав він.

Разом з тим, друга обов'язкова умова - високий рівень впізнаваності.

Як пояснив Попов, теоретично у політика, який не має широкої популярності по всій країні, є шанс її наростити в останні півроку перед виборами, але коли базова популярність вже напрацьована за кілька років до кампанії - це значно спрощує завдання.

Політолог Володимир Фесенко вважає, що визначатись та придивлятися до кандидатів виборці почнуть не раніше ніж за рік до виборів, оскільки розмірковувати про майбутні фаворити та запити українців ще зарано.

Раніше стало відомо, за кого українці проголосували б у лютому 2022 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вибори Президент Президентські вибори Рейтинг
NEWS
Загострення на Донбасі. Бойовики за добу 60 разів порушили "тишу", зранку знову стріляють
Загострення на Донбасі. Бойовики за добу 60 разів порушили "тишу", зранку знову стріляють
DAILY
Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі