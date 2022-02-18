Политик из шоу-бизнеса: эксперты оценили шансы медийных лиц прийти к власти

Эксперты считают, если человек из шоу-бизнеса снова захочет баллотироваться в президенты, то сейчас это уже будет воспринято избирателями с негативом. Но насчет того, несистемным ли кандидатам теперь закрыт вход в большую политику - мнения разнятся.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти".

Как пояснил директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович, нужно определить дефиницию слова "несистемный".

"Если это человек, который имеет опыт управления проектами, в организации любых общественно значимых процессов-то, конечно, такого человека могут воспринимать как потенциального руководителя государства. Но если говорить о человеке из шоу-бизнеса, то сейчас это уже будет воспринято с негативом", - сказал Антипович.

По его словам, на нестандартный подход можно делать ставку во время парламентских выборов, поскольку украинцы имеют спрос на новые, не классические партии, но по конкретно должности президента, избиратели отдадут предпочтение управленцам и менеджерам.

"Правда, под эту категорию попадают очень разные люди: волонтеры, бывшие политики и чиновники, мэры городов, выходцы из бизнеса", - добавил социолог.

В свою очередь заместитель исполнительного директора Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий считает, если о раскрученных медийных фигурах спрашивать не в контексте политики, они пользуются достаточно большой симпатией населения.

При этом конвертировать эту приверженность в электоральную поддержку очень сложно, добавляет эксперт.

Впрочем, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов отмечает, запрос на несистемного политика во время следующей кампании возможен.

Так, если на горизонте появится новый "Зеленский" или новый "Голобородько", он вполне вероятно станет основным конкурентом шестого президента, рассуждает эксперт.

"Если он не появится, тогда может повториться конкуренция между Зеленским как все еще сравнительно новым лицом и кем-то из его оппонентов, которые представляют поколение тех, кто руководил до него. Они будут призывать голосовать за старые - добрые времена, но для избирателей это будет быстрее, будет выглядеть как попытка реванша", - предположил Попов.