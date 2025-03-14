Politico раскрыло подробности "Белой книги" ЕС по обороне, включающей поддержку Украины
Европейский Союз разрабатывает план по развитию обороны для сдерживания России и поддержки Украины. Проект включает инвестиции в развитие оборонной промышленности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Издание ознакомилось с подробностями так называемой "Белой книги" по обороне. Документ подготовили комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс и главный дипломат ЕС Кая Каллас. Проект еще может меняться до того, как его опубликуют.
Важными элементами новой политики ЕС является содействие производству оружия внутри блока и "компаниям-единомышленникам из третьих стран", поощрение совместных закупок вооружений, упрощенное финансирование оборонных проектов, сосредоточение на ключевых сферах, сокращение бюрократических барьеров для оборонных инвестиций.
"Россия является экзистенциальной угрозой для Евросоюза, и учитывая ее прошлый опыт вторжения в соседние страны и нынешнюю экспансионистскую политику, необходимость сдерживания от российской вооруженной агрессии останется даже после заключения справедливого и долговременного мирного соглашения с Украиной", - говорится в проекте.
В документе также не раз упоминается фактор изменения политики США по Украине, Европе и НАТО. Отмечается, что Европа не может принять гарантии безопасности США.
"Европа не может воспринимать американские гарантии безопасности как должное и должна существенно увеличить свой вклад в сохранение НАТО", - отмечается в плане и подчеркивается, что НАТО остается краеугольным камнем коллективной обороны в Европе.
В документе также подчеркивается необходимость "совместных закупок" и предоставления странам финансовой мощности для заключения выгодных сделок. Европейская комиссия "могла бы также действовать как центральный закупочный орган от их имени". В "Белой книге" названы семь ключевых сфер для приоритетных инвестиций:
- противовоздушная и противоракетная оборона;
- артиллерийские системы;
- боеприпасы и ракеты;
- беспилотники и системы противодействия беспилотникам;
- военная мобильность;
- искусственный интеллект, квантовая, кибернетическая и электронная война;
- стратегические средства, боевые возможности и защита критической инфраструктуры.
Начальные шаги предусматривают, что страны ЕС должны одобрить предложенное ослабление фискальных правил, что облегчит увеличение оборонных расходов; договориться о совместном финансировании 35% оборонных расходов; одобрить европейскую программу оборонной промышленности на 1,5 млрд евро; договориться с НАТО о критически важных сферах возможностей и возможностей.
В документе указаны шаги для поддержки Украины, среди которых предоставление 1,5 млн артиллерийских снарядов, систем ПВО, продолжение учений украинских войск, заказ в украинской оборонной промышленности, более тесное привлечение Украины к схемам военного финансирования ЕС и расширение коридоров военной мобильности блока, охватывающих Украину.
План перевооружения Европы
Напомним, Европейская комиссия представила план ReArm Europe на 150 млрд евро для перевооружения Европы. На саммите 6 марта лидеры ЕС обсудили этот план и согласовали его.
Как объясняла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, план предусматривает предоставление странам-членам фискальное пространство для инвестирования в оборону.
Как отмечают западные СМИ, Франция и Германия имеют разные взгляды на план перевооружения. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что к проекту должны быть привлечены и другие дружественные страны, но президент Франции Эммануэль Макрон выступает против.
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