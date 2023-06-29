Politico сообщило, когда могут оформить решение о продлении полномочий Столтенберга

Йенс Столтенберг останется главой НАТО еще на год, его полномочия продлят и оформят на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Представитель США рассказал, что продление полномочий генерального секретаря НАТО является решенным делом.

Politico сообщает, что высокопоставленный дипломат из Западной Европы сказал, что это будет оформлено на следующей неделе.

"Высокопоставленный дипломат из Восточной Европы и высокопоставленный представитель НАТО также подтвердили, что внутри альянса существует консенсус относительно продления его полномочий". - говорится в материале.

Отмечается, что решение оставить Столтенберга в должности ожидается именно накануне большого саммита НАТО в Вильнюсе. Это считается одним из важнейших собраний альянса за последние годы на фоне войны России против Украины.

Сколько лет Столтенберг занимает пост генсека НАТО

Столтенберг, бывший премьер-министр Норвегии, занимает пост главы НАТО с 2014 года, и его мандат уже неоднократно продлевался.

Важную роль в этом решении сыграло вторжение России в Украину, поскольку ряд стран предпочли поддержать опытного политика, известного своей осторожной риторикой, в политически сложное для альянса время.

Претенденты на пост главы НАТО

Столтенберг неоднократно заявлял, что не хотел бы оставаться генсеком НАТО, однако ему до сих пор не могут найти достойную замену.

Страны-члены НАТО обсуждали различные варианты преемников Столтенберга. Среди возможных претендентов оказался и министр обороны Британии Бен Уоллес. Однако его кандидатуру не поддержали в США.