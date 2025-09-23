Politico узнало о планах ЕС перенести дату отказа от российского газа и не только

Европейская комиссия планирует до 2026 года (на год раньше предыдущих планов) прекратить все закупки российского газа и заблокировать деятельность банковских и криптовалютных каналов, которые РФ использует для обхода санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Документ определяет меры 19-го пакета санкций ЕС против России с момента ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Основной акцент делается на финансовых сетях РФ, экспорте энергоресурсов и скрытых торговых маршрутах.
"Целью отказа от российского сжиженного природного газа является дальнейшее уменьшение доходов России от экспорта ископаемого топлива, повышение стоимости ее незаконных действий в Украине и максимальное давление на Россию, чтобы она прекратила свою войну агрессии", - говорится в тексте.
Предложение появилось лишь через несколько дней после призыва президента США Дональда Трампа к Европе прекратить покупать российские энергоносители.
В то же время ожидается, что документ встретит сопротивление со стороны Венгрии и Словакии, ведь принятие каждого пакета санкций требует единодушной поддержки стран-членов ЕС.
СПГ: долгосрочные контракты должны быть прекращены до конца 2026 года, краткосрочные - в течение шести месяцев после принятия пакета. Это на год раньше, чем планировалось.
Финансы: вводятся ограничения для банков и криптоплатформ, чтобы перекрыть лазейки для возврата денег в РФ.
Торговля: запрет для европейских компаний работать с портами, которые используются для поставки военных технологий или обхода ценового ограничения G7 на нефть.
Инвестиции: фирмам ЕС запретят вкладывать средства в специальные экономические зоны РФ.
Авиация и морской транспорт: запрет на перестрахование старых российских самолетов и судов в течение пяти лет после их продажи.
Экспортный контроль: в список добавят 45 компаний, среди которых китайские, тайские и индийские, которые помогали РФ обходить ограничения.
Туризм: запрет на предоставление услуг, непосредственно связанных с туристической деятельностью в России.
Напомним, в пятницу, 19 сентября, Еврокомиссия представила уже 19-й пакет антироссийских санкций. О новых санкциях объявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и отметила, что они уже наносят тяжелый удар по российской экономике.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Еврокомиссия предложит ввести полный запрет на импорт российского СПГ до 1 января 2027 года в рамках 19-го пакета санкций. Это на год раньше, чем планировалось.
Тем временем президент Владимир Зеленский сказал, Украина рассчитывает, что 19-й пакет санкций ЕС перекроет поставки компонентов РФ для оружия.