Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Politico узнало о планах ЕС перенести дату отказа от российского газа и не только

Фото: ЕС планирует отказаться от российского СПГ к 2026 году (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Европейская комиссия планирует до 2026 года (на год раньше предыдущих планов) прекратить все закупки российского газа и заблокировать деятельность банковских и криптовалютных каналов, которые РФ использует для обхода санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Документ определяет меры 19-го пакета санкций ЕС против России с момента ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Основной акцент делается на финансовых сетях РФ, экспорте энергоресурсов и скрытых торговых маршрутах.

"Целью отказа от российского сжиженного природного газа является дальнейшее уменьшение доходов России от экспорта ископаемого топлива, повышение стоимости ее незаконных действий в Украине и максимальное давление на Россию, чтобы она прекратила свою войну агрессии", - говорится в тексте.

Предложение появилось лишь через несколько дней после призыва президента США Дональда Трампа к Европе прекратить покупать российские энергоносители.

В то же время ожидается, что документ встретит сопротивление со стороны Венгрии и Словакии, ведь принятие каждого пакета санкций требует единодушной поддержки стран-членов ЕС.

Основные положения предложения:

  • СПГ: долгосрочные контракты должны быть прекращены до конца 2026 года, краткосрочные - в течение шести месяцев после принятия пакета. Это на год раньше, чем планировалось.

  • Финансы: вводятся ограничения для банков и криптоплатформ, чтобы перекрыть лазейки для возврата денег в РФ.

  • Торговля: запрет для европейских компаний работать с портами, которые используются для поставки военных технологий или обхода ценового ограничения G7 на нефть.

  • Инвестиции: фирмам ЕС запретят вкладывать средства в специальные экономические зоны РФ.

  • Авиация и морской транспорт: запрет на перестрахование старых российских самолетов и судов в течение пяти лет после их продажи.

  • Экспортный контроль: в список добавят 45 компаний, среди которых китайские, тайские и индийские, которые помогали РФ обходить ограничения.

  • Туризм: запрет на предоставление услуг, непосредственно связанных с туристической деятельностью в России.

 

Санкции против РФ и их влияние

Напомним, в пятницу, 19 сентября, Еврокомиссия представила уже 19-й пакет антироссийских санкций. О новых санкциях объявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и отметила, что они уже наносят тяжелый удар по российской экономике.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Еврокомиссия предложит ввести полный запрет на импорт российского СПГ до 1 января 2027 года в рамках 19-го пакета санкций. Это на год раньше, чем планировалось.

Тем временем президент Владимир Зеленский сказал, Украина рассчитывает, что 19-й пакет санкций ЕС перекроет поставки компонентов РФ для оружия.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕврокомиссияРоссийская Федерация