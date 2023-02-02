Politico узнало детали засекреченного брифинга Пентагона по войне в Украине

Пентагон на засекреченном брифинге перед комитетом Палаты представителей по делам вооруженных сил выразил сомнение, что Украине в ближайшее время удастся освободить Крым военным путем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Издание ссылается на трех собеседников, которые знакомы с содержанием доклада Пентагона. Пока не ясно, что привело докладчиков к такой оценке. Но Пентагон сомневается, что Украина скоро будет иметь возможность вытеснить путинские войска из Крыма.

Четвертый источник издания заявил, что брифинг был "более двусмысленным". По его словами, суть остается в том, что победа Украины в наступлении с целью вернуть себе незаконно аннексированную территорию не гарантирована.

При этом издание отмечает, что Пентагон выразил мнение похожее на прогноз руководителя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли. Он ранее заявил, что в этом году украинским войскам вряд ли удастся освободить Крым.

По данным издание, такое заявление американского генерала не понравилось руководству Украины, поскольку ранее и политические, и военные официальные лица заявляли, что победой будет освобождение всей территории, включая с Крымом и Донбассом.