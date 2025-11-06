"Политическая воля уже есть": Зеленский призвал союзников принять решение по активам РФ

После очередной атаки России на украинскую энергетику президент Владимир Зеленский призвал союзников принять решение об использовании замороженных активов РФ. Он отметил, что политическая воля для этого уже есть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram .

Как подчеркнул президент, эта ночь снова была неспокойная для Украины. Со вчерашнего вечера россияне били по Днепропетровской области. Атаковали также Сумскую, Харьковскую, Черниговскую области. Цели - критическая инфраструктура.

Зеленский отметил, что продолжение российских атак свидетельствует о недостаточном уровне международного давления на Москву.

"То, что россияне продолжают бить по энергетике и гражданским, в очередной раз показывает, что давления сейчас недостаточно. Очень важно, чтобы Америка, Европа и "семерка" продолжали санкционную и тарифную работу по российской торговле энергоресурсами и финансам. И Москва наконец должна осознать серьезность Европы к самозащите", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что пора перейти от намерений к конкретным действиям в вопросе российских активов.

"Пришло время принять решение относительно российских замороженных активов. Политическая воля уже есть, и мы рассчитываем на оперативную реализацию технического решения. Абсолютно справедливо, чтобы деньги агрессора работали на защиту от его войны. Спасибо всем, кто работает ради мира", - добавил президент.