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Дональд Трамп Война в Украине НАБУ и САП

Политическая месть от Трампа или правда? В США звучат призывы посадить Клинтон, Обаму и ЦРУ

Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Соратник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер призвал преследовать Хиллари Клинтон и чиновников администрации Обамы за якобы "переворот" против президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Global.

Так, бывший заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что расследование связей Трампа с Россией было не чем иным, как попыткой сговора разведывательной службы и Демократической партии.

По его словам, "мистификация" о российском следе в кампании Трампа является "самым большим обманом в истории США".

Стивен Миллер утверждает, что новые разведывательные данные доказывают, что все это было спланировано заранее и соответствует признакам "подстрекательского заговора". Среди обвиняемых - бывшие руководители ЦРУ и ФБР, а также сенатор Адам Шиффа.

"Сейчас настало время ответственности, чтобы мы могли вернуть эту демократию", - подчеркнул Миллер, добавив, что ждет активных действий со стороны Минюста.

Этими словами заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер призвал к уголовному преследованию бывшего государственного секретаря Хиллари Клинтон и бывших должностных лиц администрации Обамы за "переворот" против президента Дональда Трампа в рамках расследования в отношении России.

На эти обвинения в офисе Обамы ответили жестко, назвав заявления "странными, абсурдными и попыткой отвлечь внимание от настоящих проблем".

 

Напомним, что директор Федерального разведывательного Бюро США Кэш Патель "случайно обнаружил" секретные документы о "связях" президента Дональда Трампа с РФ.

Кстати, Патель известен, как сторонник всякого рода конспирологии и настроен антиукраински - в частности, именно он требовал от Конгресса "расследовать", куда Украина тратит деньги из американской помощи.

Подробнее о том, что известно о директоре Федерального бюро расследований США - читайте в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампХиллари КлинтонБарак Обама