Политическое напряжение между Украиной и Польшей: есть ли риски для бизнеса и торговли

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Призыв польского бизнеса: предприниматели Польши просят власти обеих стран снизить политическую напряженность.

предприниматели Польши просят власти обеих стран снизить политическую напряженность. Новых барьеров не ожидают: в ТПП не видят оснований для дополнительных ограничений в торговле.

в ТПП не видят оснований для дополнительных ограничений в торговле. Альтернативы уже работают: у бизнеса есть маршруты через Румынию, Словакию, Венгрию, Чехию и Черноморский коридор.

у бизнеса есть маршруты через Румынию, Словакию, Венгрию, Чехию и Черноморский коридор. Возможен человеческий фактор: отдельные задержки на границе не исключаются, но системных решений не прогнозируется.

отдельные задержки на границе не исключаются, но системных решений не прогнозируется. Главный сигнал бизнесу: украинские и польские компании должны продолжать сотрудничество, несмотря на политические споры.

Польский бизнес призвал к деэскалации

Совет предпринимательства Польши обратился к властям обеих стран с призывом снизить напряженность в двусторонних отношениях. Такое обращение появилось после обострения политической риторики между президентами Украины и Польши, сообщает Rzeczpospolita.

В заявлении подчеркивается, что после начала полномасштабной войны между украинским и польским бизнесом сформировались тысячи партнерских связей, а Польша стала главным торговым партнером Украины. Польские предприниматели предупредили, что этот "капитал доверия" нельзя потерять из-за политических споров.

Могут ли возникнуть новые барьеры на границе

Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран считает, что нынешнюю ситуацию не стоит оценивать исключительно через политическую призму.

По его словам, украинская тема традиционно активизируется во время избирательных кампаний в Польше, а подобные ситуации уже возникали в 2022-2023 годах, когда польские фермеры блокировали границу.

В то же время эксперт не ожидает, что нынешнее обострение приведет к новым официальным ограничениям для украинского бизнеса.

"Президент является главой государства, но не руководит правительством и исполнительной властью. Именно правительство отвечает за работу таможни и других структур. Со стороны польского правительства сегодня мы не слышим никаких негативных сигналов", – отметил Непран.

В то же время он признал, что отдельные случаи задержек или дополнительных проверок из-за человеческого фактора полностью исключать нельзя.

Бизнес уже подготовился к возможным рискам

По словам Непрана, даже в случае осложнений ситуация не будет такой критической, как несколько лет назад.

Он напомнил, что сегодня украинский бизнес уже имеет отработанные логистические маршруты через Румынию, Словакию, Венгрию и Чехию. Кроме того, продолжает работать Черноморский транспортный коридор.

"Сейчас у нас уже налажены альтернативные маршруты. Это уже не тот период, когда море было закрыто и запасных вариантов практически не существовало. Даже если возникнут определенные сложности, это будет неприятно, но не критично", – пояснил он.

По мнению эксперта, заявление польских предпринимателей также свидетельствует о том, что в Польше достаточно представителей бизнеса и власти, заинтересованных в сохранении нормальных экономических отношений.

Как украинскому бизнесу реагировать на призыв польских коллег

Комментируя обращение польских предпринимателей, Непран отметил, что украинские бизнес-ассоциации поддерживают призывы к деэскалации.

По его словам, лучшим ответом должно стать продолжение сотрудничества и работы без втягивания бизнеса в политическое противостояние.

"Мы поддерживаем эти призывы. Нужно снижать напряжение и решать все вопросы мирным путем. Как сказал президент, политики разберутся со своими вопросами, а бизнес должен продолжать работать. Поэтому лучший шаг сейчас – выполнить этот призыв и работать дальше", – подытожил первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины.

Что предшествовало

Напряженность в отношениях между Украиной и Польшей усилилась после решения президента Украины Владимира Зеленского присвоить Отдельному центру специальных операций "Північ" почетное название "имени Героев УПА". В Польше это вызвало резкую критику, поскольку значительная часть польского общества и политикума связывает УПА с событиями Волынской трагедии 1943-1944 годов.

В ответ Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Украины и выразило официальный протест. Президент Польши Кароль Навроцкий также заявил о намерении лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Орла – высшей государственной награды страны.

Несмотря на это, польские предприниматели призвали не допустить дальнейшей эскалации. В Совете предпринимательства подчеркнули, что за последние годы бизнес двух стран наладил тысячи партнерских связей, а Польша стала крупнейшим торговым партнером Украины. Они предупредили, что политический конфликт может подорвать накопленный "капитал доверия" между странами.

Эксперты также обращают внимание на то, что нынешняя ситуация разворачивается на фоне внутриполитической борьбы в Польше. В то же время правительство премьер-министра Дональда Туска придерживается прагматичного курса в отношении сотрудничества с Украиной, поэтому, по мнению аналитиков, риск серьезного ухудшения экономических отношений пока остается ограниченным.