Політичну ситуацію в Україні визначать парламентські вибори, - Лукашенко

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Лукашенко прокоментував реакцію з приводу його заяв про вибори в Україні

Президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував реакцію на його слова про перемогу Петра Порошенка у другому турі виборів президента, зазначивши, що політичну ситуацію в країні визначать парламентські вибори. Про це він сказав під час робочої поїздки в Логойский район Мінської області, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".

Таким чином Лукашенко прокоментував реакцію з різних сторін з приводу його заяв про вибори в Україні, які він зробив напередодні в інтерв'ю турецькому агентству "Анадолу". Зокрема, він висловив думку, що у другому турі виборів президента України перемогу отримає нинішній глава держави Петро Порошенко.

"Я сказав те, що думаю. Якщо ти не знаєш, за кого голосувати - не голосуй. Навіщо ти голосуєш, навіщо ризикуєш? Ні, він Порошенко підтримує. Як ніби Порошенко у мене друг, а Зеленський ворог", - відреагував Лукашенко.

За його словами, в тому числі і в Росії Зеленського "дубасять", згадують йому акторську професію. А що, актор не може бути президентом?", - заявив Лукашенко.

Крім того, президент Білорусі звернув увагу, що в Україні прийняття багатьох рішень залежить від схвалення парламенту.

"Порошенко вдавалося домовитися, була своя фракція. Ну, стане там Петров, Зеленський, Сидоров - все вирішиться на парламентських виборах. А там буде великий розкид. Ні, гамір влаштували", - сказав білоруський лідер.

Нагадаємо, 7 квітня Центральна виборча комісія після оголошення результатів виборів 2019 оголосила проведення другого туру.

За Володимира Зеленського віддали свої голоси 5 млн 714 тис. 304 осіб (30,14%), за Петра Порошенка - 3 млн 14 тис. 609 (15,95%).