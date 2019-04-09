ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Політичну ситуацію в Україні визначать парламентські вибори, - Лукашенко

Новини » Вибори 2019    09.04.2019 - 15:12
Політичну ситуацію в Україні визначать парламентські вибори, - Лукашенко
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Лукашенко прокоментував реакцію з приводу його заяв про вибори в Україні

Президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував реакцію на його слова про перемогу Петра Порошенка у другому турі виборів президента, зазначивши, що політичну ситуацію в країні визначать парламентські вибори. Про це він сказав під час робочої поїздки в Логойский район Мінської області, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".

Таким чином Лукашенко прокоментував реакцію з різних сторін з приводу його заяв про вибори в Україні, які він зробив напередодні в інтерв'ю турецькому агентству "Анадолу". Зокрема, він висловив думку, що у другому турі виборів президента України перемогу отримає нинішній глава держави Петро Порошенко.

"Я сказав те, що думаю. Якщо ти не знаєш, за кого голосувати - не голосуй. Навіщо ти голосуєш, навіщо ризикуєш? Ні, він Порошенко підтримує. Як ніби Порошенко у мене друг, а Зеленський ворог", - відреагував Лукашенко.

За його словами, в тому числі і в Росії Зеленського "дубасять", згадують йому акторську професію. А що, актор не може бути президентом?", - заявив Лукашенко.

Крім того, президент Білорусі звернув увагу, що в Україні прийняття багатьох рішень залежить від схвалення парламенту.

"Порошенко вдавалося домовитися, була своя фракція. Ну, стане там Петров, Зеленський, Сидоров - все вирішиться на парламентських виборах. А там буде великий розкид. Ні, гамір влаштували", - сказав білоруський лідер.

Нагадаємо, 7 квітня Центральна виборча комісія після оголошення результатів виборів 2019 оголосила проведення другого туру.

За Володимира Зеленського віддали свої голоси 5 млн 714 тис. 304 осіб (30,14%), за Петра Порошенка - 3 млн 14 тис. 609 (15,95%).

Лукашенко заявив про істерику РФ через співпрацю Білорусі з Заходом Лукашенко буде балотуватися на черговий президентський термін
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко Олександр Лукашенко
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся