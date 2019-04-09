Политическую ситуацию в Украине определят парламентские выборы, - Лукашенко

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Лукашенко прокомментировал реакцию по поводу его заявлений о выборах в Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал реакцию на его слова о победе Петра Порошенко во втором туре выборов президента, отметив, что политическую ситуацию в стране определят парламентские выборы. Об этом он сказал во время рабочей поездки в Логойский район Минской области, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

Таким образом Лукашенко прокомментировал реакцию с различных сторон по поводу его заявлений о выборах в Украине, которые он сделал накануне в интервью турецкому агентству "Анадолу". В частности, он выразил мнение, что во втором туре выборов президента Украины победу одержит действующий глава государства Петр Порошенко.

"Я сказал то, что думаю. Если ты не знаешь, за кого голосовать, - не голосуй. Зачем ты голосуешь, зачем рискуешь? Нет, он Порошенко поддерживает. Как будто Порошенко у меня друг, а Зеленский враг", - отреагировал Лукашенко.

По его словам, в том числе и в России Зеленского "дубасят", вспоминают ему актерскую профессию. А что, актер не может быть президентом?", - заявил Лукашенко.

Кроме того, президент Беларуси обратил внимание, что в Украине принятие многих решений зависит от одобрения парламента.

"Порошенко удавалось договориться, была своя фракция. Ну, станет там Петров, Зеленский, Сидоров - все решится на парламентских выборах. А там будет разброс большой. Нет, гвалт устроили", - сказал белорусский лидер.

Напомним, 7 апреля Центральная избирательная комиссия после оглашения результатов выборов 2019 объявила проведение второго тура.

За Владимира Зеленского отдали свои голоса 5 млн 714 тыс. 304 человек (30,14%), за Петра Порошенко - 3 млн 14 тыс. 609 (15,95%).